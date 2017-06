Actualidade

O Tribunal de Grande Instância de Paris decretou hoje uma pena de prisão efetiva de cinco anos para Rodrigues Mingas, no caso do atentado à seleção do Togo em Cabinda, em 2010.

O tribunal considerou Rodrigues Mingas culpado de "atos preparatórios ao terrorismo", "participação numa organização criminosa" e "reivindicação de atentado".

A justiça francesa condenou, ainda, Rodrigues Mingas ao pagamento simbólico de um euro de multa e o pagamento de indemnizações ao antigo guarda-redes togolês ferido no atentado, à sua ex-mulher e ao filho.