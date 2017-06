Actualidade

O Banco de Portugal defendeu hoje que tem de continuar a trajetória de controlo de custos do Estado e redução da dívida, uma vez que ajudará à diminuição do custo de financiamento tanto do Estado como das empresas.

No Relatório de Estabilidade Financeira, hoje divulgado, o Banco de Portugal considera o elevado endividamento das administrações públicas uma "importante vulnerabilidade da economia portuguesa, com potencial impacto direto sobre o sistema financeiro", até pela ligação muito próxima deste ao soberano e às consequências que fragilidades do Estado têm para os bancos, nomeadamente nas condições em que estes se financiam nos mercados.

Aliás, diz o regulador e supervisor bancário, esse elevado endividamento penaliza não só as condições de financiamento dos bancos como "das administrações públicas e dos restantes agentes económicos domésticos".