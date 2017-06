Actualidade

O pintor Eduardo Batarda, que completou 50 anos de carreira em 2016, vai revelar oito obras novas que revisitam a associação da linguagem visual e a escrita, na exposição "Descrições de Imagens", que é inaugurada na sexta-feira, no Porto.

"Eduardo Batarda: Descrições de Imagens" inclui ainda as trinta pinturas que o artista mostrou no ano passado no Museu de Arte Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, de acordo com a Galeria Pedro Oliveira, no Porto.

Também nas 30 obras da exposição "Misquoteros. A Selection of T-Shirt Fronts", no MAAT, Eduardo Batarda revisitava essa associação da linguagem visual e da escrita, que iniciou em 1965, ainda que em contexto formal distinto.