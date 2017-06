Actualidade

Em Portugal, 87 em cada 100 famílias dispunham de um pacote de serviços de comunicações eletrónicas no final do primeiro trimestre, com o número de subscritores a subir para 3,55 milhões, divulgou hoje a ANACOM.

Segundo o comunicado da ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações, os 3,55 milhões de subscritores representam uma subida de 35 mil face ao trimestre anterior e de 245 mil relativamente ao primeiro trimestre do ano passado.

A oferta em pacote com mais adesão continuou a ser o 5P (pacote de serviços que inclui televisão, telefone fixo, telemóvel, internet fixa e internet móvel), com 1,47 milhões de subscritores (41,3%).