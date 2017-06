Actualidade

O Benfica e o FC Barcelona vão reeditar o jogo entre as duas equipas para a Taça dos Clubes Campeões Europeus da época 1991/1992, que culminou com a conquista do primeiro troféu europeu dos catalães.

O jogo de futebol de 7, que decorrerá no próximo sábado, às 21:00, em Camp Nou, foi hoje anunciado pelo Benfica na sua página na internet.

De acordo com o Benfica, a equipa 'encarnada' será orientada por Toni e terá como jogadores Paulo Santos, Veloso, Dimas, Andrade, Bruno Basto, Paulo Madeira, Ricardo Rocha, Vítor Paneira, Rui Costa e Pierre van Hooijdonk.