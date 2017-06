Actualidade

O ex-ministro do Turismo do Brasil Henrique Eduardo Alves foi detido hoje no âmbito de uma investigação ligada à operação Lava Lato que investiga corrupção na construção do estádio Arena das Dunas, em Natal, no Rio Grande do Norte.

O político é suspeito de corrupção e branqueamento de capitais por ter supostamente participado em desvios nas obras do estádio, construído para receber jogos do último mundial de futebol, realizado no Brasil em 2014.

Além do ex-ministro, a operação também tem como alvo o ex-deputado e ex-presidente da Câmara dos Deputados (câmara baixa) Eduardo Cunha que está preso na cidade de Curitiba.