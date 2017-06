Actualidade

Os grupos parlamentares do PCP e do PSD requereram hoje ao Governo os estudos e projetos de diplomas setoriais da descentralização de competências para as autarquias, a par do prolongamento por 30 dias da apreciação do processo na especialidade.

A comissão parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação aprovou hoje, por unanimidade, dois requerimentos do PCP e do PSD para que o Governo disponibilize ao parlamento elementos sobre o processo de descentralização.

"Uma análise e reflexão ponderada sobre a proposta em apreciação exige o conhecimento concreto e aprofundado sobre o que se pretende transferir", afirma o requerimento apresentado pelas deputadas comunistas Paula Santos e Ana Virgínia Pereira.