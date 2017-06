Actualidade

O escritor neorrealista Afonso Ribeiro vai ser homenageado no sábado na sua terra natal, a aldeia de Vila da Rua, no concelho de Moimenta da Beira, no âmbito de um projeto escolar.

O Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, a Biblioteca Escolar e o 10.º e 11.º anos do Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde estão envolvidos no projeto, que é um tributo ao escritor que nasceu em 1911 e faleceu em 1993.

"O objetivo do projeto é chamar a atenção da comunidade local para pessoas com valor no campo da literatura e que, às vezes, são desconhecidas até na própria terra", explicou à agência Lusa o diretor do agrupamento de escolas, Alcides Sarmento.