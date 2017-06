Actualidade

Porto, 06 jun (Porto) - O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou hoje, pelas 17:03, um sismo de magnitude 3.5 na escala de Richter e cujo epicentro se localizou a cerca de quatro quilómetros a Este-Nordeste de Amarante.

"O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que no dia 06 de junho de 2017 pelas 17:03 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 3.5 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de quatro quilómetros a Este-Nordeste de Amarante", informa o comunicado do IPMA.

E acrescenta: "Até à elaboração deste comunicado, não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido".