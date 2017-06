Actualidade

A tendência "Esperança em Movimento" entrega na quinta-feira mais do que as 300 assinaturas necessárias à sua constituição como corrente de opinião do CDS-PP, justificada como "um ato de liberdade que se impõe" para fazer regressar doutrina ao partido.

"É um ato de liberdade que se impõe", disse à Lusa Abel Matos Santos, que com Luís Gagliardini Graça, lideram o movimento que conta entregar cerca de 400 assinaturas, mais do que as 300 necessárias à formalização enquanto corrente do CDS-PP.

Abel Matos Santos disse que as assinaturas deveriam ser entregues à presidente do partido, Assunção Cristas, que, sublinhou, "tem sido informada" e convidada para as atividades da tendência em formação, mas serão entregues na secretaria-geral.