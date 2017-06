Actualidade

A secção do Ministério Público de Tomar tem em curso investigações sobre supostas irregularidades, envolvendo funcionários do Convento de Cristo e estragos durante uma filmagem no monumento, confirmou hoje à Lusa a Procuradoria-Geral da República.

Questionada sobre se estava em curso alguma investigação, na sequência da reportagem emitida pela RTP na sexta-feira, o gabinete da PGR confirmou à agência Lusa "a existência de investigações relacionadas com a matéria", que "correm termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Santarém (secção de Tomar)".

Em concreto, a Lusa questionou sobre a alegada prática de crimes por parte de funcionários do Convento de Cristo, em Tomar, de desvio de dinheiros da bilheteira, e da diretora, por alegada utilização irregular de funcionários do monumento em obras particulares; perguntou igualmente se deu entrada alguma queixa ou denúncia sobre alegada destruição de património do monumento durante a rodagem de um filme de Terry Gilliam.