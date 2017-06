Actualidade

Cerca de 20 moradores da Rua dos Lagares, na Mouraria, deslocaram-se hoje à Assembleia Municipal de Lisboa para pedir a intervenção dos deputados municipais devido a um possível despejo de que 40 pessoas poderão ser alvo.

Em causa estão 16 famílias que habitam no mesmo prédio daquela freguesia de Arroios e que poderão ser despejadas uma vez que o prédio foi vendido e os moradores receberam cartas com ordem de saída, "devido ao fim do contrato de arrendamento".

Segundo os mesmos, têm de sair "até ao final do ano".