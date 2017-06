Actualidade

A eurodeputada do PS Ana Gomes disse hoje estar "obviamente disponível" a ir ao parlamento português explicar por que motivo o embaixador José Júlio Pereira Gomes não deve ser secretário-geral das secretas portuguesas.

"Obviamente estou disponível para comparecer diante da Assembleia se for chamada. E acho que pode ser útil chamar mais gente além do ex-ministro dos Negócios Estrangeiros Jaime Gama, como membros da missão de observadores portugueses que lá ficaram até ao fim, incluindo diplomatas", disse Ana Gomes à Lusa, a partir de Bruxelas.

A sugestão de audição de Ana Gomes e Jaime Gama para esclarecer o caso foi feita pelo ex-líder do PSD Luís Marques Mendes, no seu habitual comentário dominical no Jornal da Noite da SIC.