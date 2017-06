Actualidade

(SUBSTITUIÇÃO) Nações Unidas, Nova Iorque, 06 jun (Lusa) - A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, anunciou hoje, num discurso durante a primeira Conferência dos Oceanos, da ONU, em Nova Iorque, que Portugal pretende organizar a segunda edição do evento em 2020.

"Quero formalmente anunciar que Portugal se oferece para receber a próxima conferência dos oceanos da ONU, em 2020, na mesma base e com os mesmos objetivos vertidos para esta conferência", disse a representante portuguesa.

"Fazemos esta oferta como contribuição para, e em linha com o acompanhamento e o processo de revisão da Agenda 2030, sob acompanhamento e supervisão do fórum político de alto nível", acrescentou Ana Paula Vitorino. (Substitui, por motivos técnicos, uma parte do segundo parágrafo, que saiu truncado com uma frase relacionada com o município da Figueira da Foz).