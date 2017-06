Actualidade

O próximo concurso do Euromilhões, a realizar na sexta-feira, terá um 'jackpot' de 28 milhões de euros, depois de o sorteio de hoje não ter qualquer totalista, segundo a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

No escrutínio de hoje também não foram encontrados quaisquer vencedores do segundo prémio em Portugal ou no estrangeiro.

A informação da Santa casa refere que o terceiro prémio, de cerca de 318,5 mil euros, vai ser distribuído por três apostadores no estrangeiro.