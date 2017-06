Actualidade

O cessar-fogo e de hostilidades definido pelo Governo e Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) registou três violações graves nos últimos 30 dias, segundo um relatório, divulgado na terça-feira, pelo mecanismo tripartido responsável por monitorizar o acordo.

O Mecanismo de Monitorização e Verificação, do qual fazem parte observadores das Nações Unidas, membros do Governo e das FARC, sinalizou dez incidentes desde fevereiro em diferentes pontos do país, dos quais quatro foram classificados como "incumprimentos", três como "violações leves" e três como "violações graves".

Quatro dos dez incidentes investigados ocorreram na zona transitória de normalização de Colinas, em Guaviare (sul), uma das 26 áreas rurais nas quais se encontram reunidos, desde fevereiro, 6.934 guerrilheiros que se preparam para entregar as armas e desmobilizar.