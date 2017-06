Actualidade

Pelo menos quatro pessoas, incluindo três polícias, morreram na terça-feira na sequência de um tiroteio entre as forças de segurança e os reclusos numa prisão num estado fronteiriço do norte do México, informaram as autoridades.

Gritos, explosões controladas e tiros podiam ser ouvidos fora dos portões da cadeia em Ciudad Victoria, capital do estado de Tamaulipas, perto da fronteira com os Estados Unidos, guardada por efetivos da segurança fortemente armados.

Um polícia, que saiu do estabelecimento prisional com arranhões na cara, afirmou à agência noticiosa Associated Press, que os reclusos tinham armas automáticas.