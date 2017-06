Actualidade

Um homem armado disparou hoje vários tiros no interior do Parlamento do Irão, referem as agências de notícias oficiais iranianas acrescentando que há vários feridos.

Segundo a France Presse, apesar das agências estatais referirem que se trata apenas de um atacante, outros meios de comunicação social dizem que três homens armados com espingardas e pistolas fizeram vários disparos no interior do edifício do Parlamento de Teerão.

De acordo com as agências Isna e Fars três pessoas ficaram feridas, entre elas um guarda do Parlamento.