A Economist Intelligence Unit (EIU) considera que a única opção viável para os credores da dívida pública de Moçambique é esperar pelos avanços no setor do gás que permitam ao Governo ter liquidez para cumprir com as obrigações.

Numa análise aos perigos de apostar nas receitas do gás para desenvolver a economia, os peritos da unidade de análise da revista britânica The Economist escrevem que, apesar de considerarem que o Governo está a ser demasiado otimistas na previsão de receitas e no prazo para as explorações de gás entrarem em funcionamento, a única opção para os credores é esperar.

"Os promotores já investiram demasiado nos seus projetos em Moçambique para os continuarem a adiar indefinidamente, portanteo esperamos que as receitas fiscais do Gás Natural Líquido acabem por se materializar, apesar de deverem ser menores e mais tarde do que o Governo espera", escrevem os peritos da EIU numa nota de análise.