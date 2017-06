Actualidade

Homens armados fizeram vários disparos de armas de fogo no interior do Parlamento iraniano no mesmo momento em que um atacante suicida provocou uma explosão no mausoléu do íman Khomeni provocando pelo menos um morto.

As informações atualizados sobre os ataques, difundidas pelos meios de comunicação social oficiais depois de terem referido que o ataque contra o mausoléu, no sul de Teerão, referem que um atacante suicida provocou uma explosão no local onde está sepultado o fundador da república islâmica.

De acordo com a agência Isna a explosão fez pelo menos "um morto e vários feridos".