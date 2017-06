Actualidade

A Comissão Europeia (CE) aprovou hoje a compra do Banco Popular por parte do Banco Santander, em linha com as normas comunitárias de recuperação e resolução de entidades bancárias.

"A resolução do Banco Popular espanhol foi aprovada ao abrigo das normas de recuperação e resolução bancárias acordadas no âmbito da união bancária após a crise", informou a CE em comunicado, referindo-se à operação anunciada hoje em Espanha.

Tal "implica a venda do Banco Popular espanhol ao Banco Santander, uma instituição financeira sólida", sublinhou a Comissão Europeia, indicando que os clientes do Popular vão continuar a recebe serviços "sem alterar a economia".