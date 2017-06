10 de Junho

O Presidente da República e o primeiro-ministro vão lançar a nova Escola Portuguesa de São Paulo, no dia 11, no segundo de dois dias de comemorações no Brasil do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades.

De acordo com fonte oficial do executivo, outro momento alto da presença de Marcelo Rebelo de Sousa e de António Costa no Brasil acontecerá nesse mesmo dia 11, mas já no Rio de Janeiro, na parte da tarde, quando for assinado um memorando de entendimento para garantir a preservação e a valorização do património do Real Gabinete Português de Leitura.

O Real Gabinete Português de Leitura é uma instituição fundada em 1837 por membros da comunidade portuguesa e que é considerada uma das mais emblemáticas da cultura lusófona no mundo.