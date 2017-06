Actualidade

Pelo menos sete pessoas morreram na sequência do ataque de hoje ao Parlamento de Teerão tendo os atacantes armados feito vários reféns segundo fontes parlamentares citadas pelas agências ILNA e Tasnim.

As duas agências iranianas indicam que pelo menos quatro pessoas permanecem sequestradas pelos atacantes nos pisos superiores do edifício do Parlamento no centro da capital do Irão.

As forças de segurança não fizeram ainda qualquer declaração sobre a situação no Parlamento.