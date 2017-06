Actualidade

João Mário vai falhar o encontro que a seleção portuguesa de futebol vai realizar com a Letónia, bem como a Taça das Confederações, devido a uma lesão na perna direita, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Tendo em conta que a previsão de paragem aponta aos 10 dias, João Mário vai ficar de fora dos eleitos de Fernando Santos para a Taça das Confederações, que se realiza entre 17 de junho e 02 de julho.

O médio do Inter de Milão tinha falhado a fase inicial do treino de terça-feira, na Cidade do Futebol, mas estava previsto que integrasse o resto da sessão, sem limitações.