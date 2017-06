Actualidade

A saúde dos migrantes é boa quando chegam e "tende a piorar com o aumento do tempo" da sua estadia em Portugal, segundo uma investigação do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) que será apresentada quinta-feira, em Lisboa.

A investigação, intitulada "Os migrantes são um risco para a população dos países de acolhimento?", foi coordenada pela professora do IHMT Sónia Dias e vai ser apresentada durante o seminário "Migração e Saúde".

As conclusões do estudo mostram que "os migrantes quando chegam a Portugal reportam um bom estado de saúde".