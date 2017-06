Actualidade

O guarda-redes Beto afirmou hoje que Cristiano Ronaldo apresentou-se na seleção portuguesa de futebol "motivado" pela conquista da Liga dos Campeões e veio reforçar o "espírito ganhador" para a visita à Letónia e para a Taça das Confederações.

"O Cristiano chegou motivado, feliz com mais um título e por se reencontrar com os seus companheiros de equipa na seleção. Neste momento, está focado em ajudar a equipa nos nossos principais objetivos", disse Beto, em conferência de imprensa.

O guarda-redes, que falava aos jornalistas antes do último treino da seleção nacional antes da viagem para a Letónia, salientou a importância da integração do capitão da equipa das quinas, que se juntou à comitiva na terça-feira e que hoje vai realizar o primeiro treino com os restantes colegas.