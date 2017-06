Actualidade

A OCDE reconhece que a economia mundial melhorou no último ano, mas alerta que "a ainda modesta expansão não está suficientemente robusta" para garantir uma melhoria duradoura no produto potencial nem para reduzir as desigualdades que persistem.

No relatório hoje apresentado em que atualiza as projeções económicas, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) refere que o Produto Interno Bruto (PIB) 'per capita' dos 35 países da instituição "continua mais de 0,5 pontos percentuais mais fraco" do que nos 20 anos que precederam a crise.

Isto significa que "a perspetiva para o crescimento mundial está melhor, mas não o suficiente para melhorar de forma sustentável o bem-estar dos cidadãos".