Actualidade

A vigilância epidemiológica do sarampo continua em "nível de alerta elevado", apesar da atividade epidémica estar dada como controlada na Região de Lisboa e Vale do Tejo, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Em resultado dos trabalhos conjuntos desenvolvidos entre todos os organismos e em todos os níveis do Serviço Nacional de Saúde e, igualmente, devido à colaboração dos serviços dependentes do Ministério da Educação, a atividade epidémica do sarampo iniciada em fevereiro de 2017 é, agora, considerada controlada também na Região de Lisboa e Vale do Tejo", afirma a DGS em comunicado.

Segundo a DGS, foi registado em maio, na região do Alentejo, "um novo caso, importado da Roménia, sem qualquer relação com as cadeias de transmissão já conhecidas em Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve".