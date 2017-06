Actualidade

O Centro de Integridade Pública (CIP), ONG moçambicana, acusa o Banco de Moçambique de ter incorrido num conflito de interesses ao entregar ao seu fundo de pensões o Moza Banco, intervencionado no final de 2016.

"À partida, há uma situação de conflito de interesses, porque o Banco de Moçambique selecionou o fundo de pensões do próprio Banco de Moçambique para gerir o Moza Banco", disse, em declarações à Lusa, Jorge Matine, investigador do CIP, entidade independente vocacionada para o escrutínio dos atos da administração pública em Moçambique.

As regras da livre concorrência, assinalou, podem ter sido prejudicadas, tendo em conta que os gestores do fundo de pensões do Banco de Moçambique podem ter acedido a informação privilegiada do concurso para a adjudicação do Moza Banco.