Actualidade

A Câmara de Tomar pediu reuniões, "com caráter de urgência", ao ministro da Cultura e à diretora-geral do Património Cultural para "ver respondidas várias questões" sobre o Convento de Cristo e para insistir na "gestão partilhada" do monumento.

A presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas (PS), disse hoje à agência Lusa que, na sequência da reportagem da RTP que denunciou alegadas irregularidades e danos causados no Convento de Cristo durante a rodagem de um filme, o município decidiu pedir as reuniões para que sejam esclarecidas as circunstâncias em que aquele monumento, Património da Humanidade, foi cedido à produtora da fita "O Homem que matou D. Quixote", de Terry Gilliam.

Em particular, o executivo tomarense quer saber se a cedência do monumento foi feita de acordo com o regulamento, nomeadamente em relação à segurança, tendo em conta que foi feita uma fogueira de grandes dimensões com recurso a botijas de gás.