OE2018

O ministro das Finanças admitiu hoje que está a estudar para o Orçamento do Estado (OE) de 2018 uma medida que garanta algum "alívio fiscal" às famílias de menores rendimentos, nomeadamente as que integram o segundo escalão do IRS.

"É comummente aceite que as famílias de menores rendimentos, em particular no segundo escalão [de IRS], têm uma taxa marginal de imposto muito elevada. Estamos a desenhar uma medida que vai ao encontro de uma necessidade de alívio fiscal nesse intervalo de rendimentos", declarou Mário Centeno.

O governante respondia, na sede do PS, em Lisboa, a perguntas que os internautas iam fazendo nas redes sociais Twitter e Facebook.