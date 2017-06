Actualidade

O presidente do Santander Totta enviou hoje uma mensagem aos trabalhadores em que considerou que a integração do Banco Popular Portugal será "um grande desafio" e garantiu que "serão criadas as melhores condições de acolhimento" para os 1.000 novos funcionários.

Na comunicação interna a que a Lusa teve acesso, António Vieira Monteiro afirmou que a compra, em Espanha, do Banco Popular pelo Santander é "mais uma manifestação da solidez do Grupo Santander", mas considerou que "representa também um grande desafio no que respeita ao Santander Totta", pedindo então aos trabalhadores do banco ajuda nesta nova fase da instituição.

"Para o enfrentar conto com a colaboração de todos vós para respondermos às necessidades dos nossos novos clientes e darmos o nosso contributo ao sistema financeiro e à economia portuguesa", disse.