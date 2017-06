Actualidade

A presidente do grupo Santander garantiu hoje em Madrid que, na sequência da compra do Banco Popular realizada hoje, "nada vai mudar" para os clientes desta entidade em Espanha e em Portugal, assegurando a "segurança e estabilidade" da operação.

"Nada vai mudar para os clientes do Banco Popular", assegurou Ana Botin numa conferência de imprensa na sede do grupo Santander em Madrid, acrescentando que "não haverá custos para os contribuintes" na operação que teve o apoio dos supervisores europeus do mercado financeiro.

Segundo a presidente do Santander, depois da fusão, o grupo será líder do setor em Espanha, com 20% de quota de mercado e 17 milhões de clientes, e "o primeiro banco privado em Portugal", com 17% de quota de mercado e quatro milhões de clientes.