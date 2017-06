Actualidade

O ministro das Finanças, Mário Centeno, defendeu hoje que o próximo presidente do Eurogrupo deve manter-se como governante no seu país, e afirmou que uma eventual liderança sua da instituição não lhe "ocupa o tempo neste momento".

"Para se ser presidente do Eurogrupo é preciso ser ministro das Finanças. Portugal acha que assim deve continuar a ser", vincou Centeno, falando na sede do PS, em Lisboa, e respondendo a questões que lhe estão a ser endereçadas por internautas nas redes sociais Twitter e Facebook.

E foi mais longe sobre uma eventual liderança sua no futuro do Eurogrupo: "Ser ou não presidente do Eurogrupo não é matéria que me ocupe o tempo neste momento".