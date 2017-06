Actualidade

Jane Birkin, Roberta Sá, Mayra Andrade e Bonga são alguns dos artistas que vão participar no programa do Jardim de Verão da Gulbenkian, de 23 de junho a 20 de julho, em Lisboa.

De acordo com a programação divulgada pela fundação, depois da primeira edição do Jardim de Verão, no ano passado, para celebrar o 60.º aniversário da Fundação Calouste Gulbenkian, o evento regressa este ano com concertos, cinema, exposições, leituras encenadas e atividades para famílias.

No arranque do Jardim de Verão, a 24 de junho, está marcado um concerto da brasileira Roberta Sá, no anfiteatro ao ar livre, com um repertório de temas do último álbum, "Delírio", que gravou, também, com António Zambujo.