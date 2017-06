Actualidade

A Casa da América Latina, em Lisboa, organiza na sexta-feira, às 15:00, uma homenagem ao escritor mexicano António Sarabia, 72 anos, que morreu no passado sábado, na capital portuguesa, informou hoje aquela entidade.

O velório do escritor realiza-se a partir das 18:00 de hoje, na Basílica da Estrela, de onde o corpo seguirá para o cemitério do Alto de São João, também em Lisboa, onde será cremado, na quinta-feira de manhã, em cerimónia privada, segundo informação da agência funerária.

As cerimónias públicas terão lugar na quinta-feira, a partir das 15:30, no Cemitério dos Prazeres, com a deposição das cinzas no Jazigo dos Escritores II, onde em breve virá a ser colocada uma placa com o nome do autor, disse à Lusa fonte do cemitério municipal.