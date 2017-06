Actualidade

A presidente da CMVM considerou hoje "ilegal" a cativação do orçamento desta entidade imposta pelo Governo e disse que em causa podem estar os salários dos trabalhadores no final do ano.

Numa audição no parlamento, na Comissão de Orçamento e Finanças, a propósito das vendas de produtos pelo Banif, Gabriela Figueiredo Dias voltou a falar da falta de meios da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), desde logo de trabalhadores, para fazer face às mais de 1.000 reclamações que lhe chegaram de clientes do banco que se queixam de vendas fraudulentas feitas pela instituição financeira.

"Só para as reclamações dos clientes do Banif imaginem quantos meios precisaríamos", afirmou.