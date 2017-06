Actualidade

Oito obras contemporâneas de pintura, escultura, mobiliário e instalação vão estar, a partir de sábado, inseridas nas salas de arte do Museu do Caramulo, no concelho de Tondela, em confronto com o acervo permanente.

Estas obras - de Fernanda Fragateiro, João Queiroz, José Pedro Croft, Julião Sarmento, Miguel Ângelo Rocha e Rui Chafes - fazem parte da exposição temporária de arte contemporânea "Black Box - Museu Imaginário", que tem direção de João Louro.

"Black Box - Museu Imaginário" é a primeira de um ciclo de seis exposições que o Museu do Caramulo acolherá nos próximos seis anos, cada uma delas dirigida por um artista.