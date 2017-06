Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE) deverá manter as taxas de juro de referência para a zona euro na quinta-feira e pelo menos até ao final do verão, segundo os analistas ouvidos pela agência Lusa.

A reunião de política monetária da instituição irá realizar-se em Talin, na Estónia.

De acordo com o departamento de estudos económicos do banco BPI, antes do final do verão "não se antecipam novidades" de política monetária, mas o BCE deverá reconhecer o cenário de crescimento mais equilibrado, mantendo, contudo, um discurso cauteloso e com enfoque na trajetória de inflação que voltou a recuar em maio, corrigindo um efeito de calendário.