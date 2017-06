Actualidade

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) considerou hoje que a compra do Banco Popular pelo Santander é "menos má" do que uma eventual resolução/liquidação do primeiro, mas antecipou uma "maior pressão" para a redução dos postos de trabalho.

"A curto prazo, os trabalhadores vão ser integrados num grupo com maior capacidade, o que é importante, mas a médio/longo prazo estes processos tendem a traduzir-se em menor oferta concorrencial e na redução de postos de trabalho. Temos que estar atentos para que isto se faça com o mínimo de perdas para o trabalho e para a sociedade portuguesa como um todo", afirmou o presidente do sindicato.

Em declarações à agência Lusa, Paulo Marcos admitiu que, "nestes processos [de reestruturação], o banco Santander é de longe quem tem tratado melhor as pessoas", mas considerou "muito provável" uma "maior pressão sobre todos os trabalhadores" e uma "intensificação dos programas de reformas antecipadas e de rescisões".