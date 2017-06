Actualidade

Representantes dos municípios de Portugal e de Espanha acordaram hoje promover ações de intercâmbio e cooperação, designadamente em relação à aplicação de fundos europeus e à criação de infraestruturas de interesse para os dois países.

Reunidos hoje, num encontro inédito no Convento São Francisco, em Coimbra, dirigentes da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e da Federação Espanhola de Municípios e Províncias (FEMP) concluíram que os municípios ibéricos devem cooperar e promover ações conjuntas no sentido de "esbater assimetrias de um e do outro lado da fronteira" e de desenvolver potencialidades, que também são comuns aos dois países, disse o presidente da associação portuguesa, Manuel Machado.

Nesse sentido, os autarcas decidiram criar quatro grupos de trabalho em torno daqueles objetivos, cujas primeiras conclusões deverão estar prontas dentro de "um curto espaço de tempo", referiu o presidente da FEMP, Abel Caballero, que também é alcaide de Vigo.