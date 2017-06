Actualidade

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas vai ser ouvido no parlamento sobre a proposta do Governo para o Ramal da Lousã, após aprovação de um requerimento do PCP na Comissão de Obras Públicas, foi hoje anunciado.

No requerimento, aprovado por unanimidade pela Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas da Assembleia da República, presidida pelo deputado do CDS Helder Amaral, o PCP, "a propósito da solução proposta pelo Governo" para o ramal ferroviário da Lousã e o Sistema de Mobilidade do Mondego, que abrange a área urbana da cidade de Coimbra, solicita que participem também na audição os representantes dos utentes.

Na sexta-feira, na Lousã, distrito de Coimbra, o ministro da tutela, Pedro Marques, expressou "toda a disponibilidade para apresentar o sistema com todo o detalhe" aos deputados.