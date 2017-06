Actualidade

Portugal vai entregar esta semana, durante a primeira Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que decorre em Nova Iorque, dez compromissos voluntários para a conservação dos oceanos.

Entre os compromissos que Portugal pretende assumir perante a comunidade internacional, destaca-se a duplicação de áreas protegidas até 2020, para 14% do território marítimo sob jurisdição nacional, e a criação de planos de gestão e de situação para o ambiente marinho.

"Não queremos dizer apenas quais as áreas que ficam protegidas. Queremos também dizer o que se pode fazer e onde. Precisamos de regras de planeamento, um plano diretor municipal como temos em terra, relativamente ao mar. Sabemos como em terra foi importante fazer um maior ordenamento do território, queremos que exista esse ordenamento no mar", disse à Lusa a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino.