O CDS-PP acusou hoje o PS de "teimosia partidária" por ter recusado a deputada do PSD Teresa Morais para a fiscalização das 'secretas' e de irresponsabilidade na escolha de Pereira Gomes para chefiar os serviços de informações.

"A fonte deste problema tem um nome e chama-se Partido Socialista", afirmou o deputado do CDS Telmo Correia, minutos depois de se saber da eleição falhada da deputada do PSD Teresa Morais para o conselho de fiscalização dos serviços de informações e da indisponibilidade do embaixador Pereira Gomes para secretário-geral do Sistema de Informações da República (SIRP).

"O Governo e o PS estão a tratar de matérias fundamentais como são os serviços de informações, no mínimo, com irresponsabilidade e ligeireza", acrescentou Telmo Correia, lembrando que os serviços de informações "estão sem liderança nem fiscalização".