Actualidade

O bloquista e vice-presidente da Assembleia da República José Manuel Pureza relembrou hoje a "reserva" do BE sobre a indicação do embaixador Pereira Gomes para secretário-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), após renúncia do próprio.

"O BE, atempadamente, manifestou a sua reserva sobre a indigitação do embaixador Pereira Gomes para o exercício de responsabilidades como secretário-geral do SIRP. Registamos que tenha manifestado a sua indisponibilidade na sequência de informações vindas a público sobre o seu desempenho enquanto chefe de missão dos observadores portugueses do referendo em Timor-Leste em 1999", disse o deputado bloquista, nos passos perdidos do parlamento.

O primeiro-ministro manifestou já respeito pela forma "digna" como Pereira Gomes decidiu renunciar ao cargo em causa, embora defendendo o seu comportamento em Timor-Leste.