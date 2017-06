Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse hoje, em Paris, que é "natural que as perspetivas" da OCDE "venham a ser corrigidas em alta ao longo do ano".

Em reação às previsões económicas hoje divulgadas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), o chefe da diplomacia portuguesa destacou o "crescimento molde de 2,8%" no primeiro trimestre e falou de "dados animadores" para o segundo semestre.

"As projeções para o crescimento económico de Portugal estão hoje mais ajustadas para o que realmente vai suceder visto que tivemos no primeiro trimestre um crescimento molde de 2,8%. Os dados que temos relativamente a este segundo semestre também são animadores e, portanto, é natural que as perspetivas e as previsões venham a ser corrigidas em alta ao longo do ano", afirmou à Lusa e à RTP.