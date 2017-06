Actualidade

A seleção portuguesa de futebol foi hoje recebida em Riga com alguma chuva e a presença de 30 adeptos locais, a dois dias de defrontar a Letónia, em jogo da fase de qualificação para o Mundial2018.

A comitiva lusa chegou às 21:00 (19:00 de Lisboa) à capital letã e teve uma breve passagem pela entrada da unidade hoteleira em que vai ficar instalada, no centro da cidade.

Cerca de 30 adeptos, todos locais e alguns com a camisola do Real Madrid, não se deixaram amedrontar pela chuva que caiu todo o dia em Riga e marcaram presença junto ao hotel, com o objetivo de ver ao vivo Cristiano Ronaldo.