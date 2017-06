OE2018

O primeiro-ministro afirmou hoje que pretende concluir até agosto o "desenho político" do orçamento para 2018 e adiantou que está a negociar uma redução da tributação para os rendimentos mais baixos do segundo escalão de IRS.

Estas palavras foram proferidas por António Costa no início da entrevista que concedeu à SIC e que foi conduzida pelo jornalista José Gomes Ferreira, com quem travou alguns momentos de debate.

Interrogado sobre o curso das negociações do Orçamento do Estado para 2018 com o Bloco, PCP e PEV, o primeiro-ministro disse que os trabalhos se encontram "ainda numa fase muito embrionária".