O primeiro-ministro afirmou hoje que espera colocar em prática no próximo ano o "contrato de geração", possibilitando que um trabalhador mais idoso receba reforma parcial desde que seja criado um novo emprego para um jovem.

Este foi um dos poucos anúncios deixados por António Costa na entrevista à SIC conduzida pelo jornalista José Gomes Ferreira, depois de questionado sobre a pressão das forças da esquerda parlamentar (PCP, BE e PEV) para acabar progressivamente com as penalizações por reformas antecipadas de cidadãos com mais de 60 anos.

"Não há condições financeiras para que se aceitem antecipações [de reforma] sem qualquer tipo de penalização. Mas vamos progressivamente reduzir as penalizações", vincou o líder do executivo.