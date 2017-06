Exposição

Não perca esta viagem no tempo com a ajuda de 150 réplicas do famoso exército de guerreiros terracota.

Após percorrer várias cidades europeias, a exposição 'Terracotta Army, Guerreiros de Xian', assenta arraiais na Cordoaria Nacional de Lisboa a partir de sábado.

São 150 réplicas do famoso exército de guerreiros terracota encontrados em 1974 no mausoléu do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang.

Todas elas em tamanho real e feitas pelos artesãos que tratam as peças originais.

Com legendas em português e inglês que enquadram o visitante na temática do exército de Xian e na cultura chinesa daquela época, esta exposição permite retroceder no tempo, até ao século III A.C. da China Imperial, onde a figura central era o primeiro imperador e o seu exército de guerreiros terracota.

«Esta é uma viagem ao coração de uma das mais enigmáticas descobertas arqueológicas da história da China», promete Vítor Ferreira, diretor executivo desta mostra.

Em paralelo, será possível assistir à reprodução do fosso original em dimensão real, com 65 guerreiros, um dinorama ‘full color’ e elementos interativos que possibilitam ao visitante imaginar-se no local.

Para visitar de segunda a sexta-feira (10h-18h) e aos sábados, domingos e feriados (10h-20h). Os preços variam, mas as crianças até três anos não pagam.